21Million (21M) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 21Million (21M) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

21Million (21M) teave 21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism. Ametlik veebisait: https://21million.finance/ Valge raamat: https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf Ostke 21M kohe!

21Million (21M) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 21Million (21M) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 592.02K $ 592.02K $ 592.02K Koguvaru: $ 17.88M $ 17.88M $ 17.88M Ringlev varu: $ 17.46M $ 17.46M $ 17.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 606.27K $ 606.27K $ 606.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085285 $ 0.085285 $ 0.085285 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01591473 $ 0.01591473 $ 0.01591473 Praegune hind: $ 0.03391393 $ 0.03391393 $ 0.03391393 Lisateave 21Million (21M) hinna kohta

21Million (21M) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 21Million (21M) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 21M tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 21M tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 21M tokeni tokenoomikat, avastage 21M tokeni reaalajas hinda!

21M – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 21M võiks suunduda? Meie 21M hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 21M tokeni hinna ennustust kohe!

