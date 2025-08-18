Mis on R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie R0AR TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida 1R0R panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse R0AR TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie R0AR TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

R0AR TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on R0AR TOKEN (1R0R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie R0AR TOKEN (1R0R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida R0AR TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake R0AR TOKEN hinna ennustust kohe!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1R0R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

R0AR TOKEN (1R0R) ostujuhend

Kas otsite, kuidas R0AR TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust R0AR TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

1R0R kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

R0AR TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest R0AR TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse R0AR TOKEN kohta Kui palju on R0AR TOKEN (1R0R) tänapäeval väärt? Reaalajas 1R0R hind USD on 0.0245 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 1R0R/USD hind? $ 0.0245 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 1R0R/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on R0AR TOKEN turukapitalisatsioon? 1R0R turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 1R0R ringlev varu? 1R0R ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1R0R (ATH) hind? 1R0R saavutab ATH hinna summas 0.05359728874422925 USD . Mis oli kõigi aegade 1R0R madalaim (ATL) hind? 1R0R nägi ATL hinda summas 0.003689277531738991 USD . Milline on 1R0R kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 1R0R kauplemismaht on $ 11.56K USD . Kas 1R0R sel aastal kõrgemale ka suundub? 1R0R võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1R0R hinna ennustust

R0AR TOKEN (1R0R) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.