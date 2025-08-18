R0AR TOKEN (1R0R) reaalajas hind on $ 0.0245. Viimase 24 tunni jooksul 1R0R kaubeldud madalaim $ 0.02352 ja kõrgeim $ 0.02505 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1R0Rkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05359728874422925 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003689277531738991.
Lüliajalise tootluse osas on 1R0R muutunud -1.73% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel +3.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
R0AR TOKEN (1R0R) – turuteave
R0AR TOKEN praegune turukapitalisatsioon on --$ 11.56K 24 tunnise kauplemismahuga. 1R0R ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000010. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 245.00M.
R0AR TOKEN (1R0R) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse R0AR TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003585
-1.44%
30 päeva
$ +0.00301
+14.00%
60 päeva
$ +0.0145
+145.00%
90 päeva
$ +0.0145
+145.00%
R0AR TOKEN Hinnamuutus täna
Täna registreeris 1R0R muutuse $ -0.0003585 (-1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
R0AR TOKEN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00301 (+14.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
R0AR TOKEN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1R0R $ +0.0145 (+145.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
R0AR TOKEN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0145 (+145.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada R0AR TOKEN (1R0R) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN hinna ennustus (USD)
Kui palju on R0AR TOKEN (1R0R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie R0AR TOKEN (1R0R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida R0AR TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1R0R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
R0AR TOKEN (1R0R) ostujuhend
