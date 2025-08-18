Rohkem infot 1R0R

R0AR TOKEN logo

R0AR TOKEN hind(1R0R)

1 1R0R/USD reaalajas hind:

R0AR TOKEN (1R0R) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:00:47 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) hinna teave (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) reaalajas hind on $ 0.0245. Viimase 24 tunni jooksul 1R0R kaubeldud madalaim $ 0.02352 ja kõrgeim $ 0.02505 näitab aktiivset turu volatiivsust. 1R0Rkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05359728874422925 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003689277531738991.

Lüliajalise tootluse osas on 1R0R muutunud -1.73% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel +3.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

R0AR TOKEN (1R0R) – turuteave

R0AR TOKEN praegune turukapitalisatsioon on -- $ 11.56K 24 tunnise kauplemismahuga. 1R0R ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000010. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 245.00M.

R0AR TOKEN (1R0R) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse R0AR TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003585-1.44%
30 päeva$ +0.00301+14.00%
60 päeva$ +0.0145+145.00%
90 päeva$ +0.0145+145.00%
R0AR TOKEN Hinnamuutus täna

Täna registreeris 1R0R muutuse $ -0.0003585 (-1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

R0AR TOKEN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00301 (+14.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

R0AR TOKEN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 1R0R $ +0.0145 (+145.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

R0AR TOKEN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0145 (+145.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada R0AR TOKEN (1R0R) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe R0AR TOKEN hinnaajaloo lehte.

Mis on R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie R0AR TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida 1R0R panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse R0AR TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie R0AR TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

R0AR TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on R0AR TOKEN (1R0R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie R0AR TOKEN (1R0R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida R0AR TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake R0AR TOKEN hinna ennustust kohe!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 1R0R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

R0AR TOKEN (1R0R) ostujuhend

Kas otsite, kuidas R0AR TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust R0AR TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

R0AR TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest R0AR TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse R0AR TOKEN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse R0AR TOKEN kohta

Kui palju on R0AR TOKEN (1R0R) tänapäeval väärt?
Reaalajas 1R0R hind USD on 0.0245 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 1R0R/USD hind?
Praegune hind 1R0R/USD on $ 0.0245. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on R0AR TOKEN turukapitalisatsioon?
1R0R turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 1R0R ringlev varu?
1R0R ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 1R0R (ATH) hind?
1R0R saavutab ATH hinna summas 0.05359728874422925 USD.
Mis oli kõigi aegade 1R0R madalaim (ATL) hind?
1R0R nägi ATL hinda summas 0.003689277531738991 USD.
Milline on 1R0R kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 1R0R kauplemismaht on $ 11.56K USD.
Kas 1R0R sel aastal kõrgemale ka suundub?
1R0R võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 1R0R hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:00:47 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

