Avastage olulisi teadmisi R0AR TOKEN (1R0R) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

R0AR TOKEN (1R0R) teave

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Ametlik veebisait:
https://r0ar.io/
Valge raamat:
https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage R0AR TOKEN (1R0R) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
--
----
Koguvaru:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Ringlev varu:
--
----
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 288.20M
$ 288.20M$ 288.20M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02977
$ 0.02977$ 0.02977
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991
Praegune hind:
$ 0.02882
$ 0.02882$ 0.02882

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate 1R0R tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

1R0R tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate 1R0R tokeni tokenoomikat, avastage 1R0R tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust 1R0R

Kas olete huvitatud R0AR TOKEN (1R0R) lisamisest oma portfooliosse?

R0AR TOKEN (1R0R) hinna ajalugu

1R0R hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

1R0R – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu 1R0R võiks suunduda? Meie 1R0R hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.