R0AR TOKEN (1R0R) teave R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Ametlik veebisait: https://r0ar.io/ Valge raamat: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Ostke 1R0R kohe!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage R0AR TOKEN (1R0R) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 288.20M $ 288.20M $ 288.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02977 $ 0.02977 $ 0.02977 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Praegune hind: $ 0.02882 $ 0.02882 $ 0.02882 Lisateave R0AR TOKEN (1R0R) hinna kohta

R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud R0AR TOKEN (1R0R) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1R0R tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1R0R tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1R0R tokeni tokenoomikat, avastage 1R0R tokeni reaalajas hinda!

1R0R hinna ajalugu 1R0R hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

1R0R – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1R0R võiks suunduda? Meie 1R0R hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

