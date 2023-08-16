Määrake kopeerimiskauplemise ja riskikontrolliga seotud parameetrid, nagu kopeerimiskauplemise režiim, marginaal ja orderi esitamise meetod, kui järgite positsiooni avamist.

Järgige avamiseks/sulgemiseks

Kui kopeerimiskauplemise parameetrid on seadistatud, jälgib süsteem kaupleja avamis- ja sulgemissignaale reaalajas, avades ja sulgedes automaatselt teie eest positsioone.