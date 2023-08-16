Valige Kaupleja
Valige kõige paremini toimivad kauplejad üldise edetabeli koha, investeeringutasuvuse ja muude kriteeriumide põhjal.
Määrake kopeerimiskauplemise parameetrid
Määrake kopeerimiskauplemise ja riskikontrolliga seotud parameetrid, nagu kopeerimiskauplemise režiim, marginaal ja orderi esitamise meetod, kui järgite positsiooni avamist.
Järgige avamiseks/sulgemiseks
Kui kopeerimiskauplemise parameetrid on seadistatud, jälgib süsteem kaupleja avamis- ja sulgemissignaale reaalajas, avades ja sulgedes automaatselt teie eest positsioone.