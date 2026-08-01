Precio de ZygoSwap hoy

El precio actual de ZygoSwap (ZSWAP) hoy es $ 0, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZSWAP a USD es $ 0 por ZSWAP.

ZygoSwap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 402,307, con un suministro circulante de 1.00B ZSWAP. Durante las últimas 24 horas, ZSWAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00450031, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZSWAP experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -5.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.93K.

Información del mercado de ZygoSwap (ZSWAP)

Cap de mercado $ 402.31K$ 402.31K $ 402.31K Volumen (24H) $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 402.31K$ 402.31K $ 402.31K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZygoSwap es de $ 402.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.93K. El suministro circulante de ZSWAP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 402.31K.