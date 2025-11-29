Precio de ZORBY hoy

El precio actual de ZORBY (ZORBY) hoy es $ 0.00003017, con una variación del 3.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZORBY a USD es $ 0.00003017 por ZORBY.

ZORBY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,170, con un suministro circulante de 1.00B ZORBY. Durante las últimas 24 horas, ZORBY cotiza entre $ 0.00003012 (bajo) y $ 0.00003153 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00029362, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002903.

En el corto plazo, ZORBY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZORBY (ZORBY)

Cap de mercado $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZORBY es de $ 30.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZORBY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.17K.