Precio de zenZEC hoy

El precio actual de zenZEC (ZENZEC) hoy es $ 268.79, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZENZEC a USD es $ 268.79 por ZENZEC.

zenZEC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 132,919, con un suministro circulante de 494.51 ZENZEC. Durante las últimas 24 horas, ZENZEC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 733.1, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZENZEC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.34.

Información del mercado de zenZEC (ZENZEC)

Cap de mercado $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K Volumen (24H) $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K Suministro de Circulación 494.51 494.51 494.51 Suministro total 494.51437135 494.51437135 494.51437135

La capitalización de mercado actual de zenZEC es de $ 132.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.34. El suministro circulante de ZENZEC es de 494.51, con un suministro total de 494.51437135. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.92K.