Precio de your hood hoy

El precio actual de your hood (UHOOD) hoy es $ 0, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UHOOD a USD es $ 0 por UHOOD.

your hood actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,675.34, con un suministro circulante de 968.15M UHOOD. Durante las últimas 24 horas, UHOOD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00107978, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UHOOD experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -13.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de your hood (UHOOD)

Cap de mercado $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Suministro de Circulación 968.15M 968.15M 968.15M Suministro total 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

La capitalización de mercado actual de your hood es de $ 9.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UHOOD es de 968.15M, con un suministro total de 968150316.723112. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.99K.