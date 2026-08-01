Precio de YFSX hoy

El precio actual de YFSX (YFSX) hoy es $ 1,323.93, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YFSX a USD es $ 1,323.93 por YFSX.

YFSX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,474,992, con un suministro circulante de 20.00K YFSX. Durante las últimas 24 horas, YFSX cotiza entre $ 1,312.42 (bajo) y $ 1,334.85 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,087.72, mientras que el mínimo histórico fue $ 527.02.

En el corto plazo, YFSX experimentó un cambio de +0.24% en la última hora y de +1.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 18.14K.

Información del mercado de YFSX (YFSX)

Cap de mercado $ 26.47M$ 26.47M $ 26.47M Volumen (24H) $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.47M$ 26.47M $ 26.47M Suministro de Circulación 20.00K 20.00K 20.00K Suministro total 19,999.0 19,999.0 19,999.0

La capitalización de mercado actual de YFSX es de $ 26.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 18.14K. El suministro circulante de YFSX es de 20.00K, con un suministro total de 19999.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.47M.