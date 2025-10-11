Información del precio (USD) de Yee (YEE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00005168 24H Máx $ 0.00006868 Máximo Histórico $ 0.00074577 Precio más bajo $ 0.0000499 Cambio de Precio (1H) +0.28% Cambio de Precio (1D) -23.66% Cambio de Precio (7D) -23.37%

El precio en tiempo real de Yee (YEE) es de $0.00005227. Durante las últimas 24 horas, YEE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00005168 y un máximo de $ 0.00006868, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de YEE es de $ 0.00074577, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0000499.

En términos de rendimiento a corto plazo, YEE ha cambiado en un +0.28% en la última hora, -23.66% en 24 horas y -23.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Yee (YEE)

Cap de mercado $ 50.50K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.50K Suministro de Circulación 966.00M Suministro total 965,996,242.700162

La capitalización de mercado actual de Yee es de $ 50.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YEE es de 966.00M, con un suministro total de 965996242.700162. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.50K.