El precio en vivo de Yee hoy es de 0.00005227 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de YEE en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de YEE en MEXC ahora.

Precio de Yee (YEE)

Precio en vivo de 1 YEE en USD:

--
----
-22.60%1D
Gráfico de precios en vivo de Yee (YEE)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:04:39 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Yee (YEE)

Rango de precios en 24 horas:
24H Mín
24H Máx

+0.28%

-23.66%

-23.37%

-23.37%

El precio en tiempo real de Yee (YEE) es de $0.00005227. Durante las últimas 24 horas, YEE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00005168 y un máximo de $ 0.00006868, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de YEE es de $ 0.00074577, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0000499.

En términos de rendimiento a corto plazo, YEE ha cambiado en un +0.28% en la última hora, -23.66% en 24 horas y -23.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Yee (YEE)

--
----

La capitalización de mercado actual de Yee es de $ 50.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YEE es de 966.00M, con un suministro total de 965996242.700162. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.50K.

Historial de precios de Yee (YEE) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Yee a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Yee a USD fue de $ -0.0000149892.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Yee a USD fue de $ -0.0000144028.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Yee a USD fue de $ -0.00002988448397743365.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-23.66%
30 Días$ -0.0000149892-28.67%
60 Días$ -0.0000144028-27.55%
90 Días$ -0.00002988448397743365-36.37%

Qué es Yee (YEE)

Main thesis off Community Take Over $yee

  1. OG old meme
  2. Main enemy of pepe most memebale frog here lore https://wiki.destiny.gg/view/YEE_vs_PEPE
  3. 99M views on YT https://youtu.be/q6EoRBvdVPQ?si=7JUjiifWFb6n2E4y
  4. has strong meme potential, can be used for any memes via and there is already an active community posting memes about it. It is also known in the Gaming Sphere. There was a event pepe vs. yee Yee has been known as OG Meme always in competition to Pepe. Just this lore makes it unique and undeniable to tokenize and memefi it. Solana needs a prehistorical OG meme as compunder and rival to Pepe

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Yee (YEE)

¿Cuánto vale Yee (YEE) hoy?
El precio en vivo de YEE en USD es de 0.00005227 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de YEE en USD?
El precio actual de YEE en USD es de $ 0.00005227. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Yee?
La capitalización de mercado de YEE es de $ 50.50K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de YEE?
El suministro circulante de YEE es de 966.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de YEE?
YEE alcanzó un precio ATH de 0.00074577 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de YEE?
YEE vio un precio ATL de 0.0000499 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de YEE?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para YEE es de -- USD.
¿YEE subirá más este año?
El precio de YEE podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de YEE para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:04:39 (UTC+8)

