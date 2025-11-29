Precio de Xian hoy

El precio actual de Xian (XIAN) hoy es $ 0.00518668, con una variación del 3.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XIAN a USD es $ 0.00518668 por XIAN.

Xian actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,737, con un suministro circulante de 17.30M XIAN. Durante las últimas 24 horas, XIAN cotiza entre $ 0.00518594 (bajo) y $ 0.0053846 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01092697, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00287465.

En el corto plazo, XIAN experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -4.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xian (XIAN)

Cap de mercado $ 89.74K$ 89.74K $ 89.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 576.41K$ 576.41K $ 576.41K Suministro de Circulación 17.30M 17.30M 17.30M Suministro total 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

La capitalización de mercado actual de Xian es de $ 89.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XIAN es de 17.30M, con un suministro total de 111109835.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 576.41K.