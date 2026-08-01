Precio de Xi hoy

El precio actual de Xi (XI) hoy es $ 0, con una variación del 9.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XI a USD es $ 0 por XI.

Xi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 304,121, con un suministro circulante de 421.00M XI. Durante las últimas 24 horas, XI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.771567, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XI experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -12.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 32.33.

Información del mercado de Xi (XI)

Cap de mercado $ 304.12K$ 304.12K $ 304.12K Volumen (24H) $ 32.33$ 32.33 $ 32.33 Cap. de mercado totalmente diluida $ 722.38K$ 722.38K $ 722.38K Suministro de Circulación 421.00M 421.00M 421.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Xi es de $ 304.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 32.33. El suministro circulante de XI es de 421.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 722.38K.