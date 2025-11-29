Precio de Will hoy

El precio actual de Will (WILL) hoy es $ 0.00000987, con una variación del 3.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WILL a USD es $ 0.00000987 por WILL.

Will actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,867.17, con un suministro circulante de 1.00B WILL. Durante las últimas 24 horas, WILL cotiza entre $ 0.00000987 (bajo) y $ 0.00001026 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00065666, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000948.

En el corto plazo, WILL experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -2.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Will (WILL)

Cap de mercado $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Will es de $ 9.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WILL es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.87K.