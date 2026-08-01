Precio de VoluMint hoy

El precio actual de VoluMint (VMINT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VMINT a USD es $ 0 por VMINT.

VoluMint actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,087.7, con un suministro circulante de 609.45M VMINT. Durante las últimas 24 horas, VMINT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084504, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VMINT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VoluMint (VMINT)

Cap de mercado $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K Suministro de Circulación 609.45M 609.45M 609.45M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de VoluMint es de $ 17.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VMINT es de 609.45M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.40K.