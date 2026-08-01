Precio de VGX Token hoy

El precio actual de VGX Token (VGX) hoy es $ 0, con una variación del 0.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VGX a USD es $ 0 por VGX.

VGX Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 213,684, con un suministro circulante de 913.99M VGX. Durante las últimas 24 horas, VGX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 12.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VGX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +114.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 353.91.

Información del mercado de VGX Token (VGX)

Cap de mercado $ 213.68K$ 213.68K $ 213.68K Volumen (24H) $ 353.91$ 353.91 $ 353.91 Cap. de mercado totalmente diluida $ 233.85K$ 233.85K $ 233.85K Suministro de Circulación 913.99M 913.99M 913.99M Suministro total 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

La capitalización de mercado actual de VGX Token es de $ 213.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 353.91. El suministro circulante de VGX es de 913.99M, con un suministro total de 916741574.5606325. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 233.85K.