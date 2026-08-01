Precio de Upscreener hoy

El precio actual de Upscreener (UPS) hoy es $ 0.01730376, con una variación del 4.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPS a USD es $ 0.01730376 por UPS.

Upscreener actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,684, con un suministro circulante de 4.20M UPS. Durante las últimas 24 horas, UPS cotiza entre $ 0.0170837 (bajo) y $ 0.01857592 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.185291, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01188968.

En el corto plazo, UPS experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -17.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.58K.

Información del mercado de Upscreener (UPS)

Cap de mercado $ 72.68K$ 72.68K $ 72.68K Volumen (24H) $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.99K$ 89.99K $ 89.99K Suministro de Circulación 4.20M 4.20M 4.20M Suministro total 5,199,999.949999382 5,199,999.949999382 5,199,999.949999382

La capitalización de mercado actual de Upscreener es de $ 72.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.58K. El suministro circulante de UPS es de 4.20M, con un suministro total de 5199999.949999382. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.99K.