Precio de UIUI hoy

El precio actual de UIUI (UI) hoy es $ 0.0000219, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UI a USD es $ 0.0000219 por UI.

UIUI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,379.55, con un suministro circulante de 611.00M UI. Durante las últimas 24 horas, UI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02300427, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001947.

En el corto plazo, UI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UIUI (UI)

Cap de mercado $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.90K$ 21.90K $ 21.90K Suministro de Circulación 611.00M 611.00M 611.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UIUI es de $ 13.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UI es de 611.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.90K.