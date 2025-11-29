Precio de Tracer hoy

El precio actual de Tracer (TRCR) hoy es $ 0.00613824, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRCR a USD es $ 0.00613824 por TRCR.

Tracer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,651,982, con un suministro circulante de 757.87M TRCR. Durante las últimas 24 horas, TRCR cotiza entre $ 0.00613368 (bajo) y $ 0.00613879 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00622076, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00550013.

En el corto plazo, TRCR experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tracer (TRCR)

Cap de mercado $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.73M$ 76.73M $ 76.73M Suministro de Circulación 757.87M 757.87M 757.87M Suministro total 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

