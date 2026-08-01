Precio de TORSY hoy

El precio actual de TORSY (TORSY) hoy es $ 0, con una variación del 4.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TORSY a USD es $ 0 por TORSY.

TORSY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,602, con un suministro circulante de 602.52M TORSY. Durante las últimas 24 horas, TORSY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01363953, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TORSY experimentó un cambio de -0.97% en la última hora y de +3.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 843.97.

Información del mercado de TORSY (TORSY)

Cap de mercado $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K Volumen (24H) $ 843.97$ 843.97 $ 843.97 Cap. de mercado totalmente diluida $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K Suministro de Circulación 602.52M 602.52M 602.52M Suministro total 602,522,115.9278672 602,522,115.9278672 602,522,115.9278672

La capitalización de mercado actual de TORSY es de $ 88.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 843.97. El suministro circulante de TORSY es de 602.52M, con un suministro total de 602522115.9278672. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 88.60K.