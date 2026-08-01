Precio de Tokabu hoy

El precio actual de Tokabu (TOKABU) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOKABU a USD es $ 0 por TOKABU.

Tokabu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,568.87, con un suministro circulante de 420,000.00T TOKABU. Durante las últimas 24 horas, TOKABU cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TOKABU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tokabu (TOKABU)

Cap de mercado $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Suministro de Circulación 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Suministro total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

La capitalización de mercado actual de Tokabu es de $ 9.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOKABU es de 420,000.00T, con un suministro total de 4.2e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.57K.