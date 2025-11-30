Precio de TNC hoy

El precio actual de TNC (TECHIE) hoy es $ 0.00013003, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TECHIE a USD es $ 0.00013003 por TECHIE.

TNC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,560.65, con un suministro circulante de 72.97M TECHIE. Durante las últimas 24 horas, TECHIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00348034, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006904.

En el corto plazo, TECHIE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TNC (TECHIE)

Cap de mercado $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Suministro de Circulación 72.97M 72.97M 72.97M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

