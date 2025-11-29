Precio de Taboshi hoy

El precio actual de Taboshi (TABOSHI) hoy es $ 12.08, con una variación del 3.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TABOSHI a USD es $ 12.08 por TABOSHI.

Taboshi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 666,231, con un suministro circulante de 55.14K TABOSHI. Durante las últimas 24 horas, TABOSHI cotiza entre $ 12.08 (bajo) y $ 12.62 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 47.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 10.95.

En el corto plazo, TABOSHI experimentó un cambio de -1.61% en la última hora y de +6.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Taboshi (TABOSHI)

Cap de mercado $ 666.23K$ 666.23K $ 666.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Suministro de Circulación 55.14K 55.14K 55.14K Suministro total 185,964.0 185,964.0 185,964.0

La capitalización de mercado actual de Taboshi es de $ 666.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TABOSHI es de 55.14K, con un suministro total de 185964.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.25M.