Precio de STAX Token hoy

El precio actual de STAX Token (STAX) hoy es $ 0.00549099, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAX a USD es $ 0.00549099 por STAX.

STAX Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,491,106, con un suministro circulante de 1.00B STAX. Durante las últimas 24 horas, STAX cotiza entre $ 0.00547923 (bajo) y $ 0.00551167 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0199077, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0054785.

En el corto plazo, STAX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de STAX Token (STAX)

Cap de mercado $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de STAX Token es de $ 5.49M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STAX es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.49M.