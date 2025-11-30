Precio de Speedrun hoy

El precio actual de Speedrun (SPEED) hoy es --, con una variación del 1.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPEED a USD es -- por SPEED.

Speedrun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 169,088, con un suministro circulante de 1.00B SPEED. Durante las últimas 24 horas, SPEED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00101774, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPEED experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +3.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Speedrun (SPEED)

Cap de mercado $ 169.09K$ 169.09K $ 169.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 169.09K$ 169.09K $ 169.09K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Speedrun es de $ 169.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPEED es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 169.09K.