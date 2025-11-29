Precio de SOSANA hoy

El precio actual de SOSANA (SOSANA) hoy es $ 0.213957, con una variación del 4.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOSANA a USD es $ 0.213957 por SOSANA.

SOSANA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,005,372, con un suministro circulante de 88.89M SOSANA. Durante las últimas 24 horas, SOSANA cotiza entre $ 0.194199 (bajo) y $ 0.225436 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.496509, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.157857.

En el corto plazo, SOSANA experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +10.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SOSANA (SOSANA)

Cap de mercado $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Suministro de Circulación 88.89M 88.89M 88.89M Suministro total 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

La capitalización de mercado actual de SOSANA es de $ 19.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOSANA es de 88.89M, con un suministro total de 88888888.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.01M.