Precio de Solid hoy

El precio actual de Solid (SOLID) hoy es $ 1.002, con una variación del 1.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLID a USD es $ 1.002 por SOLID.

Solid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,533, con un suministro circulante de 60.47K SOLID. Durante las últimas 24 horas, SOLID cotiza entre $ 0.997279 (bajo) y $ 1.018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.096, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.342748.

En el corto plazo, SOLID experimentó un cambio de -0.63% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Solid (SOLID)

Cap de mercado $ 60.53K$ 60.53K $ 60.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.53K$ 60.53K $ 60.53K Suministro de Circulación 60.47K 60.47K 60.47K Suministro total 60,472.570597 60,472.570597 60,472.570597

