Precio de Snibbu hoy

El precio actual de Snibbu (SNIBBU) hoy es --, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNIBBU a USD es -- por SNIBBU.

Snibbu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 184,623, con un suministro circulante de 420.69M SNIBBU. Durante las últimas 24 horas, SNIBBU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03658647, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SNIBBU experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Snibbu (SNIBBU)

Cap de mercado $ 184.62K$ 184.62K $ 184.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 184.62K$ 184.62K $ 184.62K Suministro de Circulación 420.69M 420.69M 420.69M Suministro total 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

La capitalización de mercado actual de Snibbu es de $ 184.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SNIBBU es de 420.69M, con un suministro total de 420690000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 184.62K.