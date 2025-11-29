Precio de SmartPractice hoy

El precio actual de SmartPractice (SMRT) hoy es $ 0.00011873, con una variación del 28.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SMRT a USD es $ 0.00011873 por SMRT.

SmartPractice actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 118,717, con un suministro circulante de 999.98M SMRT. Durante las últimas 24 horas, SMRT cotiza entre $ 0.00011872 (bajo) y $ 0.00016625 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00122283, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010352.

En el corto plazo, SMRT experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de -4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SmartPractice (SMRT)

Cap de mercado $ 118.72K$ 118.72K $ 118.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.72K$ 118.72K $ 118.72K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,976,675.7241968 999,976,675.7241968 999,976,675.7241968

La capitalización de mercado actual de SmartPractice es de $ 118.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SMRT es de 999.98M, con un suministro total de 999976675.7241968. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.72K.