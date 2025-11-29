Precio de SCAN hoy

El precio actual de SCAN (SCAN) hoy es $ 0.00007421, con una variación del 6.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCAN a USD es $ 0.00007421 por SCAN.

SCAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,209, con un suministro circulante de 1.00B SCAN. Durante las últimas 24 horas, SCAN cotiza entre $ 0.00007426 (bajo) y $ 0.00007917 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00064106, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006924.

En el corto plazo, SCAN experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +3.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SCAN (SCAN)

Cap de mercado $ 74.21K$ 74.21K $ 74.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.21K$ 74.21K $ 74.21K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SCAN es de $ 74.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCAN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.21K.