Precio de Satu Wallet Token hoy

El precio actual de Satu Wallet Token (SATU) hoy es $ 0, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SATU a USD es $ 0 por SATU.

Satu Wallet Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,601, con un suministro circulante de 974.14M SATU. Durante las últimas 24 horas, SATU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SATU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Satu Wallet Token (SATU)

Cap de mercado $ 53.60K$ 53.60K $ 53.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K Suministro de Circulación 974.14M 974.14M 974.14M Suministro total 987,964,028.398345 987,964,028.398345 987,964,028.398345

La capitalización de mercado actual de Satu Wallet Token es de $ 53.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SATU es de 974.14M, con un suministro total de 987964028.398345. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.36K.