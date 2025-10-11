Información del precio (USD) de retardcoin (RETARD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01166686$ 0.01166686 $ 0.01166686 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.03% Cambio de Precio (1D) -6.34% Cambio de Precio (7D) -33.66% Cambio de Precio (7D) -33.66%

El precio en tiempo real de retardcoin (RETARD) es de --. Durante las últimas 24 horas, RETARD se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RETARD es de $ 0.01166686, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, RETARD ha cambiado en un +0.03% en la última hora, -6.34% en 24 horas y -33.66% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de retardcoin (RETARD)

Cap de mercado $ 101.98K$ 101.98K $ 101.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.98K$ 101.98K $ 101.98K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,880,027.529356 999,880,027.529356 999,880,027.529356

La capitalización de mercado actual de retardcoin es de $ 101.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RETARD es de 999.88M, con un suministro total de 999880027.529356. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.98K.