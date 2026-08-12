Precio de Red Kitten Crew hoy

El precio actual de Red Kitten Crew (RKC) hoy es $ 0.00119354, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RKC a USD es $ 0.00119354 por RKC.

Red Kitten Crew actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,133,963, con un suministro circulante de 949.79M RKC. Durante las últimas 24 horas, RKC cotiza entre $ 0.00115029 (bajo) y $ 0.0013086 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00966908, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RKC experimentó un cambio de -3.14% en la última hora y de +58.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.17K.

Información del mercado de Red Kitten Crew (RKC)

Cap de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) $ 59.17K$ 59.17K $ 59.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suministro de Circulación 949.79M 949.79M 949.79M Suministro total 949,791,497.022097 949,791,497.022097 949,791,497.022097

La capitalización de mercado actual de Red Kitten Crew es de $ 1.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.17K. El suministro circulante de RKC es de 949.79M, con un suministro total de 949791497.022097. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.13M.