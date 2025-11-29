Precio de Qi Dao hoy

El precio actual de Qi Dao (QI) hoy es $ 0.0151414, con una variación del 2.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QI a USD es $ 0.0151414 por QI.

Qi Dao actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,223,090, con un suministro circulante de 146.44M QI. Durante las últimas 24 horas, QI cotiza entre $ 0.01516893 (bajo) y $ 0.01577772 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00255096.

En el corto plazo, QI experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +8.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Qi Dao (QI)

Cap de mercado $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Suministro de Circulación 146.44M 146.44M 146.44M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Qi Dao es de $ 2.22M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QI es de 146.44M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.04M.