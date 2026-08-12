Precio de Privasea AI hoy

El precio actual de Privasea AI (PRAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRAI a USD es $ 0 por PRAI.

Privasea AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 113,595, con un suministro circulante de 206.04M PRAI. Durante las últimas 24 horas, PRAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.096207, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 188.44.

Información del mercado de Privasea AI (PRAI)

Cap de mercado $ 113.60K$ 113.60K $ 113.60K Volumen (24H) $ 188.44$ 188.44 $ 188.44 Cap. de mercado totalmente diluida $ 551.34K$ 551.34K $ 551.34K Suministro de Circulación 206.04M 206.04M 206.04M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Privasea AI es de $ 113.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 188.44. El suministro circulante de PRAI es de 206.04M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 551.34K.