Precio de Prism Assets hoy

El precio actual de Prism Assets (PRISM) hoy es $ 0, con una variación del 57.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRISM a USD es $ 0 por PRISM.

Prism Assets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 185,432, con un suministro circulante de 1.00B PRISM. Durante las últimas 24 horas, PRISM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRISM experimentó un cambio de +19.21% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 99.37K.

Información del mercado de Prism Assets (PRISM)

Cap de mercado $ 185.43K$ 185.43K $ 185.43K Volumen (24H) $ 99.37K$ 99.37K $ 99.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 185.43K$ 185.43K $ 185.43K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Prism Assets es de $ 185.43K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 99.37K. El suministro circulante de PRISM es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 185.43K.