Información del precio (USD) de Predi by Virtuals (PREDI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00731748 $ 0.00731748 $ 0.00731748 24H Mín $ 0.01293723 $ 0.01293723 $ 0.01293723 24H Máx 24H Mín $ 0.00731748$ 0.00731748 $ 0.00731748 24H Máx $ 0.01293723$ 0.01293723 $ 0.01293723 Máximo Histórico $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.49% Cambio de Precio (1D) -9.45% Cambio de Precio (7D) +4.09% Cambio de Precio (7D) +4.09%

El precio en tiempo real de Predi by Virtuals (PREDI) es de $0.00859869. Durante las últimas 24 horas, PREDI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00731748 y un máximo de $ 0.01293723, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PREDI es de $ 0.01911756, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PREDI ha cambiado en un +1.49% en la última hora, -9.45% en 24 horas y +4.09% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Predi by Virtuals (PREDI)

Cap de mercado $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.59M$ 8.59M $ 8.59M Suministro de Circulación 498.98M 498.98M 498.98M Suministro total 998,982,613.0 998,982,613.0 998,982,613.0

La capitalización de mercado actual de Predi by Virtuals es de $ 4.29M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PREDI es de 498.98M, con un suministro total de 998982613.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.59M.