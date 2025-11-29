Precio de Polyagent hoy

El precio actual de Polyagent (POLYAGENT) hoy es --, con una variación del 1.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLYAGENT a USD es -- por POLYAGENT.

Polyagent actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,823, con un suministro circulante de 999.94M POLYAGENT. Durante las últimas 24 horas, POLYAGENT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00213733, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POLYAGENT experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +35.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Polyagent (POLYAGENT)

Cap de mercado $ 38.82K$ 38.82K $ 38.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.82K$ 38.82K $ 38.82K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,942,210.060665 999,942,210.060665 999,942,210.060665

La capitalización de mercado actual de Polyagent es de $ 38.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POLYAGENT es de 999.94M, con un suministro total de 999942210.060665. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.82K.