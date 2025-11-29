Precio de UCN hoy

El precio actual de UCN (UCN) hoy es $ 1,613.49, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UCN a USD es $ 1,613.49 por UCN.

UCN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UCN. Durante las últimas 24 horas, UCN cotiza entre $ 1,601.45 (bajo) y $ 1,614 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UCN experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +2.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.20M.

Información del mercado de UCN (UCN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.35M$ 161.35M $ 161.35M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000 100,000 100,000 Blockchain pública UCHAIN

La capitalización de mercado actual de UCN es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.20M. El suministro circulante de UCN es de --, con un suministro total de 100000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.35M.