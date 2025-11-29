Precio de DreamCraft hoy

El precio actual de DreamCraft (DREAMCRAFT) hoy es $ 0.0000000457, con una variación del 4.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DREAMCRAFT a USD es $ 0.0000000457 por DREAMCRAFT.

DreamCraft actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DREAMCRAFT. Durante las últimas 24 horas, DREAMCRAFT cotiza entre $ 0.0000000389 (bajo) y $ 0.0000000506 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DREAMCRAFT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -30.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 48.13K.

Información del mercado de DreamCraft (DREAMCRAFT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 48.13K$ 48.13K $ 48.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 457.00$ 457.00 $ 457.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de DreamCraft es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 48.13K. El suministro circulante de DREAMCRAFT es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 457.00.