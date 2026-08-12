Precio de PLUS hoy

El precio actual de PLUS (PLUS) hoy es $ 6.84, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLUS a USD es $ 6.84 por PLUS.

PLUS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 136,834, con un suministro circulante de 20.00K PLUS. Durante las últimas 24 horas, PLUS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 14.87, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.221767.

En el corto plazo, PLUS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.46.

Información del mercado de PLUS (PLUS)

Cap de mercado $ 136.83K$ 136.83K $ 136.83K Volumen (24H) $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Suministro de Circulación 20.00K 20.00K 20.00K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PLUS es de $ 136.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.46. El suministro circulante de PLUS es de 20.00K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.84M.