Precio de PELFORT hoy

El precio actual de PELFORT (PELF) hoy es $ 0, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PELF a USD es $ 0 por PELF.

PELFORT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,017, con un suministro circulante de 10.00B PELF. Durante las últimas 24 horas, PELF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00246013, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PELF experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -10.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PELFORT (PELF)

Cap de mercado $ 67.02K$ 67.02K $ 67.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 67.02K$ 67.02K $ 67.02K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PELFORT es de $ 67.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PELF es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 67.02K.