Precio de openagentmarket hoy

El precio actual de openagentmarket (OPENAGENTMARKET) hoy es $ 0, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPENAGENTMARKET a USD es $ 0 por OPENAGENTMARKET.

openagentmarket actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,556, con un suministro circulante de 100.00B OPENAGENTMARKET. Durante las últimas 24 horas, OPENAGENTMARKET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OPENAGENTMARKET experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de +1.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de openagentmarket (OPENAGENTMARKET)

Cap de mercado $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de openagentmarket es de $ 42.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OPENAGENTMARKET es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.56K.