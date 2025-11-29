Precio de Omnipair hoy

El precio actual de Omnipair (OMFG) hoy es $ 0.624515, con una variación del 8.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OMFG a USD es $ 0.624515 por OMFG.

Omnipair actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,425,623, con un suministro circulante de 12.00M OMFG. Durante las últimas 24 horas, OMFG cotiza entre $ 0.6104 (bajo) y $ 0.685714 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.335642.

En el corto plazo, OMFG experimentó un cambio de +0.97% en la última hora y de +69.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Omnipair (OMFG)

Cap de mercado $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M Suministro de Circulación 12.00M 12.00M 12.00M Suministro total 11,999,977.523772 11,999,977.523772 11,999,977.523772

La capitalización de mercado actual de Omnipair es de $ 7.43M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OMFG es de 12.00M, con un suministro total de 11999977.523772. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.43M.