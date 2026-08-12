Precio de Oh no hoy

El precio actual de Oh no (OHNO) hoy es $ 0, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OHNO a USD es $ 0 por OHNO.

Oh no actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 734,971, con un suministro circulante de 10.00B OHNO. Durante las últimas 24 horas, OHNO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OHNO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Oh no (OHNO)

Cap de mercado $ 734.97K$ 734.97K $ 734.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 734.97K$ 734.97K $ 734.97K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Oh no es de $ 734.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OHNO es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 734.97K.