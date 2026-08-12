¿Cuál es el precio actual de NX8?

NX8 (NX8) se cotiza a €59.433115863960000, lo que refleja un movimiento de precios del 0.13% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña NX8 en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Index,DeFi Index,Solana Ecosystem, NX8 suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando NX8 hoy?

En las últimas 24 horas, NX8 registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de NX8?

Hoy hay 27439.957122704 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de NX8?

NX8 ocupa actualmente el puesto #2260 en el mercado con una capitalización de mercado de €1630846.7416821780000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado NX8 en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del 0.13% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara NX8 con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Index,DeFi Index,Solana Ecosystem, NX8 muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.