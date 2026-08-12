Precio de Numinous hoy

El precio actual de Numinous (SN6) hoy es $ 0.620859, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN6 a USD es $ 0.620859 por SN6.

Numinous actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,713,171, con un suministro circulante de 4.37M SN6. Durante las últimas 24 horas, SN6 cotiza entre $ 0.608354 (bajo) y $ 0.63919 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00896776.

En el corto plazo, SN6 experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de +6.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 32.22K.

Información del mercado de Numinous (SN6)

Cap de mercado $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volumen (24H) $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Suministro de Circulación 4.37M 4.37M 4.37M Suministro total 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

La capitalización de mercado actual de Numinous es de $ 2.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 32.22K. El suministro circulante de SN6 es de 4.37M, con un suministro total de 4370000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.71M.