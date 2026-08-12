Precio de Netvrk hoy

El precio actual de Netvrk (NETVR) hoy es $ 0.00136787, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NETVR a USD es $ 0.00136787 por NETVR.

Netvrk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 136,787, con un suministro circulante de 100.00M NETVR. Durante las últimas 24 horas, NETVR cotiza entre $ 0.00135867 (bajo) y $ 0.00137049 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NETVR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.49.

Información del mercado de Netvrk (NETVR)

Cap de mercado $ 136.79K$ 136.79K $ 136.79K Volumen (24H) $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Cap. de mercado totalmente diluida $ 136.79K$ 136.79K $ 136.79K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Netvrk es de $ 136.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.49. El suministro circulante de NETVR es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 136.79K.