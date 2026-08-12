Precio de Moltifi hoy

El precio actual de Moltifi (MOLTIFI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOLTIFI a USD es $ 0 por MOLTIFI.

Moltifi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 369,994, con un suministro circulante de 1.00B MOLTIFI. Durante las últimas 24 horas, MOLTIFI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOLTIFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.98.

Información del mercado de Moltifi (MOLTIFI)

Cap de mercado $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K Volumen (24H) $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moltifi es de $ 369.99K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.98. El suministro circulante de MOLTIFI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 369.99K.