Precio de Mintify hoy

El precio actual de Mintify (MINT) hoy es --, con una variación del 3.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINT a USD es -- por MINT.

Mintify actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 447,150, con un suministro circulante de 493.61M MINT. Durante las últimas 24 horas, MINT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.059905, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mintify (MINT)

Cap de mercado $ 447.15K$ 447.15K $ 447.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 905.87K$ 905.87K $ 905.87K Suministro de Circulación 493.61M 493.61M 493.61M Suministro total 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311

