Precio de Memory hoy

El precio actual de Memory (MEM) hoy es $ 0.02178677, con una variación del 14.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEM a USD es $ 0.02178677 por MEM.

Memory actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,641,221, con un suministro circulante de 75.17M MEM. Durante las últimas 24 horas, MEM cotiza entre $ 0.02162995 (bajo) y $ 0.02599698 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.120607, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02162995.

En el corto plazo, MEM experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de -4.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Memory (MEM)

Cap de mercado $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.83M$ 21.83M $ 21.83M Suministro de Circulación 75.17M 75.17M 75.17M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Memory es de $ 1.64M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEM es de 75.17M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.83M.